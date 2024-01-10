Opta представила шансы сборных на победу в Кубке Азии

Суперкомпьютер известной статистической платформы Opta спрогнозировал шансы национальных команд на победу в Кубке Азии.

Явным лидером по прогнозам является сборная Японии – 24,6%. Далее с наибольшими шансами на победу в турнире располагаются национальные команды Южной Кореи (14,3%), Ирана (11,2%), Австралии (10,7%), Саудовской Аравии (10,6%) и Катара (9,8%).

Отметим, что сборная Узбекистана, за которую выступает полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, имеет шанс на победу в Кубке Азии – 2,5%.

Фото: Opta Sports

Напомним, сборная Японии на Чемпионате мира 2022 года в Катаре вышла из группы, обыграв Германию и Испанию с одинаковым счётом 2:1, при этом команда проиграла сборной Коста-Рики (0:1). В 1/8 финала мундиаля японцы по серии пенальти уступили Хорватии и вылетели из турнира (1:1 и 1:3 по серии пенальти).