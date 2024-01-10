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«Наполи» претендует на немецкого хавбека Нойхауса

«Наполи» претендует на немецкого хавбека Нойхауса
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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может пополнить ряды «Наполи». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство итальянского клуба приняло решение включиться в борьбу за подписание 26-летнего хавбека сборной Германии в текущее трансферное окно. Отмечается, что «Боруссия» будет не против расстаться со своим игроком за € 2,5-3 млн.

Нойхаус выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию» с 2017 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Нойхаусу со стороны ещё двух клубов — «Севильи» и «Лацио».

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