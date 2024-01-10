«Бавария» предлагала Дрэгушину зарплату почти в два раза больше, чем «Тоттенхэм»

Центральный защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин согласился на более скромные финансовые условия ради перехода в «Тоттенхэм». Об этом сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» предлагала Дрэгушину зарплату на 75% больше, однако молодой футболист принял решение продолжить карьеру в составе лондонского клуба. Отмечается, что на данный момент игрок находится на базе «Тоттенхэма», где проходит все необходимые медицинские тесты.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее стали известны условия, которые «Бавария» и «Тоттенхэм» предлагали «Дженоа» за подписание румынского игрока обороны.