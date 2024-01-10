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Стал известен первый соперник «Ростова» по контрольным матчам на сборах в Абу-Даби

Стал известен первый соперник «Ростова» по контрольным матчам на сборах в Абу-Даби
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«Ростов» откроет зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ) контрольным матчем с узбекским клубом «Динамо Самарканд». Об этом сообщает пресс-служба южан.

Встреча состоится 18 января. Отметим, что во время сборов в Эмиратах ростовчане проведут ещё четыре матча: 23 января они сыграют с «Родиной», 17 февраля с «Астаной», 21 февраля с «Пари Нижний Новгород», а 24 февраля коллектив Валерия Карпина встретится с «Локомотивом». Время начала матчей не уточняется.

После 18 туров чемпионата России по футболу «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице. Ему удалось заработать 21 очко. В первой части сезона подопечные Валерия Карпина одержали лишь пять побед в рамках РПЛ. Отметим, что южане отстают от призовой тройки на 11 очков.

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