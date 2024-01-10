Стало известно мнение игроков «Реала» по поводу возможного трансфера Мбаппе

Футболисты «Реала» не заинтересованы в обсуждении информации о возможном переходе в мадридскую команду форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, в раздевалке «сливочных» существует негласное правило, в соответствии с которым игрокам не следует обсуждать потенциальный трансфер Мбаппе. Немногие футболисты «Реала», которые всё-таки заинтересовались данным вопросом, уверены, что француз не перейдёт в их клуб.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В текущем сезоне форвард провёл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

Ранее стало известно, что между Мбаппе и президентом французского клуба существует «джентльменское соглашение» о продлении контракта в конце сезона.