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Ташуев — об иностранных соперниках на сборах: если откажутся играть, то будет штраф

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что если иностранные команды откажутся играть с воронежцами, то они будут оштрафованы.

«Копер» – очень сильная команда, борется за медали. Также видел состав молодёжной сборной Южной Кореи, тоже будет хорошая игра.

Могут ли соперники отказаться от товарищеской игры в последний момент? Есть подписанные контракты. Если откажутся играть, то будет штраф», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

На зимних сборах «Факел» сыграет 13 товарищеских матчей, где также встретится с иностранными командами: со словенским «Копером», молодёжной сборной Южной Кореи, узбекским «Насафом», азербайджанским «Сабаилом» и казахстанским «Ордабасы».

Напомним, прошлой зимой от товарищеских игр с российскими клубами отказались болгарские «Левски» и «Берое», датский «Вайле», венгерский «Тисакечке» и румынская «Униря Деж».