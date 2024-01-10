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«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы на полуфинальный матч Суперкубка Испании

«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы на полуфинальный матч Суперкубка Испании
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В среду, 10 января, в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встретятся мадридские «Атлетико» и «Реал». Команды будут играть на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по московскому времени. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Суперкубок Испании . 1/2 финала
10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Реал»: Кепа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Тчуамени, Модрич, Вальверде, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Атлетико»: Облак, Льоренте, Савич, Хименес, Эрмосо, Лино, Сауль, Коке, Де Пауль, Гризманн, Мората.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Барселона» и «Осасуна».

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 48 очков после 19 туров. «Атлетико» занимает лишь пятое место и отстаёт от «сливочных» на 10 очков.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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