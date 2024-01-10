«Ливерпуль» находится в тесном контакте с окружением Килиана Мбаппе — L'Équipe

«Ливерпуль» остаётся в гонке за подписанием нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом информирует издание L'Équipe.

По сведениям источника, «Ливерпуль» продолжает поддерживать контакт с окружением Мбаппе. Переход Килиана в английский клуб не исключён. Однако фаворитом на подписание французского форварда по-прежнему остаётся мадридский «Реал».

Ранее СМИ стало известно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет провести встречу с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи, чтобы лично сообщить ему о своём желании не продлевать контракт с французским грандом. Отметим, что действующее трудовое соглашение звёздного нападающего с клубом из Лиги 1 рассчитано до июня текущего года.