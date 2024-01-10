«Бавария» может продать Киммиха предстоящим летом

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может покинуть мюнхенский клуб в следующее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «Баварии» до сих пор не вели конкретных переговоров с 28-летним хавбеком о продлении контракта. «ПСЖ» будет готов выйти с трансферным предложением в начале июня. Отмечается, что мюнхенцы не будут препятствовать уходу немецкого футболиста.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

Ранее сообщалось, что Киммих точно не перейдёт в «Барселону».