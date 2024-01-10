«Лацио» обыграл «Рому» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 10 января, в матче 1/4 финала Кубка Италии встречались «Лацио» и «Рома». Встреча шла на стадионе «Олимпико» в Риме, Италия. Стартовый свисток матча прозвучал в 20:00 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Единственный мяч забил полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й и 90+6-й минутах игрок хозяев Педро получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и удалился с поля. На 90+10-й минуте Сердар Азмун получил прямую красную по той же причине.

Ранее в Кубке Италии «Лацио» обыграл в 1/8 финала «Дженоа» со счётом 1:0. При этом в полуфинал итальянского Кубка уже прошла «Фиорентина», которая ранее обыграла «Парму» (2:2 и 4:1 по серии пенальти) и «Болонью» (0:0 и 5:4 по серии пенальти).

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.