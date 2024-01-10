Сразу три гранда итальянского футбола претендуют на хавбека «Ланса» Медину

Полузащитник «Ланса» Факундо Медина может перебраться в один из топ-клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Себастьен Дени в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах аргентинского хавбека всерьёз заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан». На 24-летнего футболиста также претендует один из клубов английской Премьер-лиги. Отмечается, что на данный момент «Ланс» не заинтересован в продаже своего игрока.

Медина выступает за «Ланс» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.