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Сразу три гранда итальянского футбола претендуют на хавбека «Ланса» Медину

Сразу три гранда итальянского футбола претендуют на хавбека «Ланса» Медину
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Полузащитник «Ланса» Факундо Медина может перебраться в один из топ-клубов итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Себастьен Дени в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах аргентинского хавбека всерьёз заинтересованы «Ювентус», «Интер» и «Милан». На 24-летнего футболиста также претендует один из клубов английской Премьер-лиги. Отмечается, что на данный момент «Ланс» не заинтересован в продаже своего игрока.

Медина выступает за «Ланс» с 2020 года. В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

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