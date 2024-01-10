«Милан» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч 1/4 Кубка Италии

Сегодня, 10 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч четвертьфинала Кубка Италии. Встретятся местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Хименес, Габбиа, Калабриа, Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Рейндерс, Муса, Леау, Йович.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Скальвини, Хольм, Эдерсон, де Рон, Миранчук, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе.

На предыдущей стадии Кубка страны команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Если «Милан» выиграет трофей в нынешнем сезоне, для него он станет шестым в истории. В последний раз миланская команда выигрывала Кубок Италии в 2003 году.

«Аталанта» на предыдущей стадии соревнований справилась с «Сассуоло» (3:1). Отметим, что победный гол в этом матче записал на свой счёт российский полузащитник Алексей Миранчук, также он отдал результативную передачу.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.