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Милан — Аталанта. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Милан» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч 1/4 Кубка Италии

«Милан» — «Аталанта»: Миранчук в стартовом составе на матч 1/4 Кубка Италии
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Сегодня, 10 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане состоится матч четвертьфинала Кубка Италии. Встретятся местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Милан»: Меньян, Хименес, Габбиа, Калабриа, Эрнандес, Лофтус-Чик, Пулишич, Рейндерс, Муса, Леау, Йович.

«Аталанта»: Карнесекки, Джимсити, Колашинац, Скальвини, Хольм, Эдерсон, де Рон, Миранчук, Руджери, Копмейнерс, Де Кетеларе.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
1-й тайм
0 : 0
Аталанта
Бергамо

На предыдущей стадии Кубка страны команда Стефано Пиоли уверенно обыграла «Кальяри» со счётом 4:1. Если «Милан» выиграет трофей в нынешнем сезоне, для него он станет шестым в истории. В последний раз миланская команда выигрывала Кубок Италии в 2003 году.

«Аталанта» на предыдущей стадии соревнований справилась с «Сассуоло» (3:1). Отметим, что победный гол в этом матче записал на свой счёт российский полузащитник Алексей Миранчук, также он отдал результативную передачу.

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

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