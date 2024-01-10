«Реал» — «Атлетико»: подопечные Анчелотти сравняли счёт

В эти минуты в матче 1/2 финала Суперкубка Испании встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Команды играют на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Стартовый свисток матча прозвучал в 22:00 по московскому времени. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хавьером Альберолой Рохасом. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

«Атлетико» сумел забить быстрый гол. На седьмой минуте ворота «Реала» поразил защитник «матрасников» Марио Эрмосо. Однако уже спустя 13 минут «сливочные» восстановили равенство усилиями Антонио Рюдигера — 1:1.

В текущем сезоне команды уже успели провести очный матч: в 6-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» на своём поле добыл уверенную победу — 3:1. Помимо сегодняшних соперников, за Суперкубок Испании также поборются «Барселона» и «Осасуна».