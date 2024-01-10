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Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико»

Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико»
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил гол в ворота «Реала» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. Таким образом, этот мяч стал для француза 174-м по счёту в форме «матрасников». Нападающий опередил по этому показателю легендарного экс-игрока мадридцев Луиса Арагонеса.

Напомним, Гризманн перешёл в «Атлетико» из «Реала Сосьедад» в 2014 году и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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