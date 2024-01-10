Пулишич не покинет «Милан», несмотря на интерес со стороны клубов АПЛ

Вингер «Милана» Кристиан Пулишич останется в итальянской команде как минимум до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Милана» не заинтересовано в расставании с американцем. «Россонери» хотят сохранить Пулишича в команде. Отмечается, что к 25-летнему игроку проявляют колоссальный интерес клубы из английской Премьер-лиги.

Пулишич перешёл в «Милан» из «Челси» минувшим летом за € 20 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «россонери» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.