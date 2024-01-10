«Арсенал» возобновил интерес к форварду «Ньюкасла»

«Арсенал» вновь изучает вариант с подписанием нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Об этом информирует Football Transfers.

По сведениям источника, «Арсенал», который нацелился на Исака ещё в 2022 году, возобновил интерес к шведу. «Канониры» понимают, что подписать Александера зимой будет сложно. Однако в будущем лондонский клуб хотел бы заполучить нападающего «Ньюкасла». Отмечается, что в его услугах заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Напомним, Александер Исак является игроком «Ньюкасла» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 70 млн. В текущем сезоне Исак в общей сложности принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счёт 13 забитых мячей.