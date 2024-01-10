Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Аталанта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» возобновил интерес к форварду «Ньюкасла»

«Арсенал» возобновил интерес к форварду «Ньюкасла»
Аудио-версия:
Комментарии

«Арсенал» вновь изучает вариант с подписанием нападающего «Ньюкасла» Александера Исака. Об этом информирует Football Transfers.

По сведениям источника, «Арсенал», который нацелился на Исака ещё в 2022 году, возобновил интерес к шведу. «Канониры» понимают, что подписать Александера зимой будет сложно. Однако в будущем лондонский клуб хотел бы заполучить нападающего «Ньюкасла». Отмечается, что в его услугах заинтересован лично главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Напомним, Александер Исак является игроком «Ньюкасла» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 70 млн. В текущем сезоне Исак в общей сложности принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счёт 13 забитых мячей.

Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android