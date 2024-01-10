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Агент Роналдо заявил, что игрок успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ростов»

Агент Роналдо заявил, что игрок успешно прошёл медосмотр для перехода в «Ростов»
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Футбольный агент Хулио Сесар Гранха, представляющий интересы полузащитника болгарского клуба «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал, что его клиент прошёл медицинский осмотр для того, чтобы завершить переход в «Ростов». При этом контракт игрока с российским клубом ещё не подписан.

«Да, он прошёл медосмотр. Всё хорошо, но контракт с «Ростовом» ещё не подписан», — сказал Гранха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Роналдо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с болгарским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,4 млн.

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