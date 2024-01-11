Полузащитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич оказался в сфере интересов клубов из Саудовской Аравии. Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, в зимнее трансферное окно Костич может сменить клубную прописку. Его трансфер в Саудовскую Аравию станет вполне вероятным, если оттуда поступит конкретное предложение. Отмечается, что туринцы после ухода Костича выйдут на трансферный рынок, чтобы найти сербу замену.

Напомним, 31-летний Филип Костич является игроком «Ювентуса» с августа 2022 года. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 12 млн. В нынешнем сезоне Костич принял участие в 18 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт четыре результативные передачи.