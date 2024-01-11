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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги
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Сегодня на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоялся первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги. В рамках него сыграли местный «Ливерпуль» и «Фулхэм». «Чемпионат» провёл текстовую-онлайн трансляцию встречи. Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 2:1.

На 19-й минуте гости открыли счёт матча. В составе лондонского клуба забитым мячом отметился Виллиан – ему ассистировал Андреас Перейра. Однако во втором тайме подопечные Юргена Клоппа сумели перевернуть ход встречи. Сначала Кёртис Джонс на 68-й минуте с передачи Дарвина Нуньеса восстановил равновесие на табло, а спустя три минуты Коди Гакпо забил победный гол «красных». Отметим, что ассист голландцу отдал всё тот же Нуньес.

Напомним, ответный матч полуфинала Кубка английской лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоится 24 января. Он пройдёт в Лондоне и начнётся в 23:00 по московскому времени.

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