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«Аталанта» благодаря Миранчуку обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии

Сегодня, 11 января, на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане проходил матч четвертьфинала Кубка Италии. Встречались местный «Милан» и «Аталанта» из Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 38-й и 39-й минутах главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини получил жёлтые карточки, из-за чего был удалён с матча.

На 45-й минуте Рафаэл Леау слева сыграл в стенку с Тео Эрнандесом, а потом ворвался в штрафную и в касание отправил мяч в дальний угол.

На 45+2-й минуте Алексей Миранчук справа отыграл на Шарля Де Кетеларе, тот адресовал на Эмиля Хольма, который выполнил прострел к линии штрафной на Тёна Компмейнерса, сравнявшего счёт.

На 59-й минуте Компмейнерс реализовал пенальти, который заработал Миранчук.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился в матче с первых минут, развил первую голевую атаку, а также заработал решающий 11-метровый удар.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале итальянского турнира команда из Бергамо встретится с «Фиорентиной».

Полная трансляция матчей Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.