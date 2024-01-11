Симеоне высказался о драматичном поражении «Атлетико» в дерби с «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с «Реалом» (3:5) в мадридском дерби в рамках полуфиналала Суперкубка Испании.

«Я сказал игрокам, что они сыграли отличный матч, мы были очень близки, и нам нужно извлечь уроки из ситуаций, которые произошли сегодня. Мы поговорим с ребятами об игре более подробно, я всегда думаю, что нужно ценить все позитивные моменты в игре. В нашей атакующей игре их немало.

Почему мы много пропустили? Тренер работает не лучшим образом. Если команда плохо обороняется – это плохая работа тренера.

В четверг мы играем снова с «Реалом». Но в футболе нет реванша, есть только новый матч на выбывание, который будет отличаться от сегодняшнего.

Я думаю, что мы были очень хороши в энергетике, мы хорошо соревновались. Те, кто должен был участвовать, отдали всё, что могли, и очевидно, что есть вещи, которые можно улучшить», – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, 18 января «Атлетико» Мадрид снова сойдётся в дерби с «Реалом», но уже в рамках четвертьфиналов Кубка Испании. Матч пройдёт на «Цивитас Метрополитано» в 23:30 по мск.

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: