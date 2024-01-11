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Симеоне высказался о драматичном поражении «Атлетико» в дерби с «Реалом»

Симеоне высказался о драматичном поражении «Атлетико» в дерби с «Реалом»
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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение в матче с «Реалом» (3:5) в мадридском дерби в рамках полуфиналала Суперкубка Испании.

«Я сказал игрокам, что они сыграли отличный матч, мы были очень близки, и нам нужно извлечь уроки из ситуаций, которые произошли сегодня. Мы поговорим с ребятами об игре более подробно, я всегда думаю, что нужно ценить все позитивные моменты в игре. В нашей атакующей игре их немало.

Почему мы много пропустили? Тренер работает не лучшим образом. Если команда плохо обороняется – это плохая работа тренера.

В четверг мы играем снова с «Реалом». Но в футболе нет реванша, есть только новый матч на выбывание, который будет отличаться от сегодняшнего.

Я думаю, что мы были очень хороши в энергетике, мы хорошо соревновались. Те, кто должен был участвовать, отдали всё, что могли, и очевидно, что есть вещи, которые можно улучшить», – приводит слова Симеоне Marca.

Напомним, 18 января «Атлетико» Мадрид снова сойдётся в дерби с «Реалом», но уже в рамках четвертьфиналов Кубка Испании. Матч пройдёт на «Цивитас Метрополитано» в 23:30 по мск.

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10 января 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
5 : 3
ДВ
Атлетико М
Мадрид
0:1 Эрмосо – 6'     1:1 Рюдигер – 20'     2:1 Менди – 29'     2:2 Гризманн – 37'     2:3 Рюдигер – 78'     3:3 Карвахаль – 85'     4:3 Савич – 116'     5:3 Диас – 120+2'    

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов:

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