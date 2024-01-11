Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщик «Аталанты»: если бы Миранчук играл каждый матч, он бы получил «Золотой мяч»

Болельщик «Аталанты»: если бы Миранчук играл каждый матч, он бы получил «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

После матча 1/4 финала Кубка Италии, в котором сошлись «Милан» и «Аталанта», болельщики клуба из Бергамо положительно высказались об игре российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук, если бы он сыграл все 38 матчей с нами из 38 доступных, он был бы уже с золотым мячом, но он, чёрт возьми, уходит», — написал болельщик в социальной сети X (ранее — Twitter).

В победном матче с «россонери» Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла забить победный гол.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале итальянского турнира команда из Бергамо встретится с «Фиорентиной».

Материалы по теме
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!
Видео
Миранчук за уши вытащил «Аталанту» в полуфинал Кубка. Прибил «Милан» одним движением!

«Аталанта» благодаря голу Миранчука обыграла «Сассуоло»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android