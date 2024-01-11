Болельщик «Аталанты»: если бы Миранчук играл каждый матч, он бы получил «Золотой мяч»

После матча 1/4 финала Кубка Италии, в котором сошлись «Милан» и «Аталанта», болельщики клуба из Бергамо положительно высказались об игре российского атакующего полузащитника Алексея Миранчука.

«Миранчук, если бы он сыграл все 38 матчей с нами из 38 доступных, он был бы уже с золотым мячом, но он, чёрт возьми, уходит», — написал болельщик в социальной сети X (ранее — Twitter).

В победном матче с «россонери» Миранчук вышел в основном составе и отыграл без замен. Он отдал предголевую передачу, а затем заработал пенальти, благодаря которому «Аталанта» смогла забить победный гол.

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» обыграла «Сассуоло» со счётом 3:1. В полуфинале итальянского турнира команда из Бергамо встретится с «Фиорентиной».

«Аталанта» благодаря голу Миранчука обыграла «Сассуоло»