Болельщик кинул бутылку в игрока «Ромы» Бове во время матча матча с «Лацио»

Вчера, 10 января, состоялся матч в рамках четвертьфинала Кубка Италии между «Лацио» и «Ромой». Во время встречи произошёл инцидент, где болельщик кинул бутылку в игрока «Ромы» Эдоардо Бове. Бутылка попала в футболиста, после чего Бове выкинул ее за пределы поля.

Фото: Кадр из трансляции

«Лацио» выиграл матч со счётом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник «Лацио» Маттиа Дзакканьи на 51-й минуте, реализовав 11-метровый удар. На 90+5-й и 90+6-й минутах игрок хозяев Педро получил две жёлтые карточки за неспортивное поведение и удалился с поля. На 90+10-й минуте Сердар Азмун получил прямую красную по той же причине.

Ранее в Кубке Италии «Лацио» обыграл в 1/8 финала «Дженоа» со счётом 1:0. При этом в полуфинал итальянского Кубка уже прошла «Фиорентина», которая ранее обыграла «Парму» (2:2 и 4:1 по серии пенальти) и «Болонью» (0:0 и 5:4 по серии пенальти).

Материалы по теме «Лацио» обыграл «Рому» и прошёл в полуфинал Кубка Италии

Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения