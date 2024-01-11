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Моуринью: 20 лет назад игроки не ныряли, как сейчас

Моуринью: 20 лет назад игроки не ныряли, как сейчас
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими мыслями после матча в рамках четвертьфинала Кубка Италии с «Лацио».

«Всегда больно проигрывать, особенно в дерби. У нас большие трудности и мы постоянно пытаемся через них пройти.

Сегодня мы проиграли из-за реалий современного футбола. Судья был в трёх метрах инцидента и не поставил пенальти, он всё видел. Обычно Орсато даёт играть. Но из-за системы VAR теперь кто-то сидит за компьютером и решает дать фол из-за малейшего контакта. 20 лет назад игроки не ныряли, как сейчас», — приводит слова Моуринью официальный сайт инсайдера Джанлуки Ди Марцио.

«Рома» проиграла со счётом 0:1. Единственный гол забил Матти Дзакканьи, которому удалось реализовать пенальти.

Кубок Италии . 1/4 финала
10 января 2024, среда. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Дзакканьи – 51'    
Удаления: Родригес – 90+6' / Азмун – 90+10', Манчини – 90+11'
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