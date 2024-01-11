Пети считает, что переход Мбаппе в «Реал» может стать началом проблем в раздевалке команды

Бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Эммануэль Пети высказался о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, я бы спросил себя: «Если бы я действительно хотел перейти в «Реал», то сделал бы это полтора года назад, так почему сейчас?» Ситуация в Мадриде заметно изменилась. Если я останусь в Париже, то буду тем, кто принесет ему победу в Лиге чемпионов, а такого в истории еще не было. Мбаппе может стать первым, кто это сделает. Он уже побил все рекорды в «ПСЖ».

Можете ли вы представить себе Беллингема, если Килиан окажется в Мадриде? Клубу пришлось бы повышать ему зарплату. Мбаппе – свободный агент, это означает, что он получит много денег. А знаете, как все устроено в раздевалке? Топ-футболисты хотят зарабатывать больше всех. Если они почувствуют, что из ниоткуда взялся какой-то игрок, который получает больше них, это может стать началом проблем в раздевалке», — приводит слова Пети TalkSPORT.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом 2024 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего нападающего в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 24 матча, забил 25 мячей и отдал 3 голевых передач.

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