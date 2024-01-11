Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

11 января главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты жеребьёвки Australian Open

Невероятный матч «Реала» и «Атлетико», итоги жеребьёвки Australian Open. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (5:3), российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом в первом круге Australian Open — 2024, «Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Италии благодаря заработанному пенальти Алексеем Миранчуком. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв «Атлетико» в матче с восемью голами.
  2. Андрей Рублёв узнал своего соперника в первом круге Australian Open — 2024.
  3. «Аталанта» благодаря Миранчуку обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии.
  4. Карбери рассказал о статусе Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом».
  5. Карен Хачанов сыграет с Даниэлем Альтмайером в первом круге Australian Open — 2024.
  6. «Реал» может купить Холанда вместо Мбаппе.
  7. Дарья Касаткина сыграет с Питон Стирнс в первом круге Australian Open — 2024.
  8. Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико».
  9. «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги.
  10. «Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2.
  11. Павел Мамаев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос о дебоше на авиарейсе.
Все результаты игрового дня НБА 11 января
Все результаты игрового дня НБА 11 января
Что смотреть сегодня:
13 топ-матчей четверга: наши теннисистки в 1/4 Аделаиды, квале АО-2023, а в хоккее — дерби
13 топ-матчей четверга: наши теннисистки в 1/4 Аделаиды, квале АО-2023, а в хоккее — дерби
Все результаты игрового дня НХЛ 11 января
Все результаты игрового дня НХЛ 11 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android