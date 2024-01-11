Невероятный матч «Реала» и «Атлетико», итоги жеребьёвки Australian Open. Главное к утру

«Реал» обыграл «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (5:3), российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом в первом круге Australian Open — 2024, «Аталанта» обыграла «Милан» (2:1) и вышла в полуфинал Кубка Италии благодаря заработанному пенальти Алексеем Миранчуком. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, обыграв «Атлетико» в матче с восемью голами. Андрей Рублёв узнал своего соперника в первом круге Australian Open — 2024. «Аталанта» благодаря Миранчуку обыграла «Милан» и прошла в полуфинал Кубка Италии. Карбери рассказал о статусе Овечкина на предстоящий матч с «Сиэтлом». Карен Хачанов сыграет с Даниэлем Альтмайером в первом круге Australian Open — 2024. «Реал» может купить Холанда вместо Мбаппе. Дарья Касаткина сыграет с Питон Стирнс в первом круге Australian Open — 2024. Гризманн — лучший бомбардир в истории «Атлетико». «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Фулхэмом» в первом матче полуфинала Кубка лиги. «Даллас» одержал победу над «Миннесотой» со счётом 7:2. Павел Мамаев в нецензурной форме ответил журналисту на вопрос о дебоше на авиарейсе.

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