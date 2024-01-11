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Стало известно, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»

Стало известно, что может помешать трансферу Мбаппе в «Ливерпуль»
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25-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе определится с клубом, в котором продолжит карьеру летом 2024 года, в ближайшие несколько недель, сообщает ESPN. По данным источника, наиболее вероятными вариантами являются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

Сообщается, что Мбаппе давно является поклонником «Ливерпуля» и Юргена Клоппа, и не исключает своего перехода в АПЛ. Однако этому трансферу может помешать высокая текущая зарплата игрока, поскольку мерсисайдцы вряд ли смогут позволить себе выплачивать Килиану около € 650 тыс. в неделю. По данным источника, Мбаппе может согласиться на меньший размер заработной платы при получении солидного подписного бонуса за переход в качестве свободного агента.

Действующий контракт нападающего сборной Франции с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года, что даёт ему официальное право вести переговоры с другими клубами о будущем переходе.

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