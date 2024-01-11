Тренер «Фулхэма» Силва — о поражении от «Ливерпуля»: мы очень разочарованы

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва высказался по итогам первого полуфинального матча Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (1:2).

«Большое разочарование для нас. Мы говорили с игроками перед матчем, как в декабре играли здесь, на «Энфилде», и проиграли на последних минутах. Такое может случиться в матчах с такими командами на таких стадионах. Первый гол «Ливерпуля» изменил всё в игре. После пропущенного мы должны были сохранять сосредоточенность и оставаться спокойными, но мы этого не сделали. Не лучшая наша игра. Мы проиграли первый раунд и должны добиться успеха во втором», — приводит слова Силвы издание Liverpool Echo.

Напомним, матч 1/2 финала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 10 января. Победу в матче одержали «красные» благодаря голам Кёртиса Джонса и Коди Гакпо.