Сарри повторил достижение Эрикссона, обыграв «Рому» четыре раза в шести первых матчах

В среду, 10 января, «Лацио» одолел «Рому» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0. Таким образом, главный тренер команды Маурицио Сарри стал первым специалистом со времён Свена-Йоран Эрикссона, которому удалось обыграть самого принципиального соперника в четырёх из шести первых встреч.

До четвертьфинального матча Кубка Италии соперники при Сарри встречались исключительно в рамках Серии А. «Лацио» трижды обыгрывал «Рому» (3:2, 1:0, 1:0) и однажды разгромно уступил (0:3). Также команды один раз сыграли вничью (0:0).

Напомним, Сарри возглавил «Лацио» в 2021 году. На данный момент «Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римской команде удалось набрать 30 очков после 19 туров.

Свой следующий матч «Лацио» проведёт в воскресенье, 14 января. Команда Сарри в родных стенах встретится с «Лечче» в рамках 20-го тура Серии А. Начало игры — в 14:30 мск.