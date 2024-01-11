Клопп — о Коноре Брэдли: потрясающий парень, отдал всего себя в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру молодого защитника мерсисайдцев Конора Брэдли в матче 1/2 финала Кубка лиги с «Фулхэмом» (2:1).

«Я сказал ему перед игрой, что ждал момента, когда смогу предоставить ему возможность проявить себя. И это правда, я действительно ждал, потому что моё мнение о Коноре сложилось ещё на предсезонке. Потрясающий парень. Сегодняшний день был для него довольно напряжённым, надеюсь, кто-то отвезёт его домой, потому что в раздевалке он выглядел не очень», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, матч 1/2 финала Кубка лиги между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» состоялся накануне, 10 января. Победу в матче одержали «красные» благодаря голам Кёртиса Джонса и Коди Гакпо.