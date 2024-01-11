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Агент Ахметова рассказал о реакции Галицкого на переход игрока в «Зенит» из «Краснодара»

Агент Ахметова рассказал о реакции Галицкого на переход игрока в «Зенит» из «Краснодара»
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Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», рассказал о реакции владельца южного клуба Сергея Галицкого на трансфер игрока в стан прямого конкурента за чемпионство.

«Один товарищ, который хорошо общается с Галицким, позвонил после трансфера и дословно передал слова Сергея Николаевича: «Ильзат пошёл не абы куда, а в «Зенит». Для меня почётно, что на игрока «Краснодара» обратили внимание и пригласили». Это достойно уважения», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ, а действующий чемпион, «Зенит», занимает второе место в таблице.

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