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Санчо намекнул на переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в соцсети

Санчо намекнул на переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в соцсети
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо намекнул на скорый переход в дортмундскую «Боруссию» через аватар в социальной сети.

Напомним, ранее стало известно, что английский футболист присоединится к немецкому клубу на правах аренды до конца нынешнего сезона в течение ближайших нескольких дней. 23-летний Джейдон Санчо перестал попадать в заявку «красных дьяволов» после того, как в конце августа прошлого года поссорился с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Фото: Соцсети Джейдона Санчо

Ранее в своей карьере англичанин уже выступал за дортмундскую «Боруссию», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. В нынешнем сезоне игрок провёл только три игры в рамках АПЛ и не отметился результативными действиями.

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