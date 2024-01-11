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«Ливерпуль» сделает предложение «Мидлсбро» по Хакни

«Ливерпуль» сделает предложение «Мидлсбро» по Хакни
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Полузащитник «Мидлсбро» Хейден Хакни в текущее зимнее трансферное окно может перебраться в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы готовы уже в январе сделать предложение руководству «Мидлсбро» о покупке 21-летнего хавбека. Отмечается, что молодой футболист также заинтересовал такие клубы, как «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Однако серьёзнее всех на подписание игрока нацелен именно «Ливерпуль».

Хакни является воспитанником «Мидлсбро». В текущем сезоне полузащитник провёл 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.

Ранее сообщалось об интересе со стороны «Ливерпуля» и других грандов АПЛ к вингеру «Кристал Пэлас» Майклу Олисе.

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