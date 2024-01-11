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В костромском «Спартаке» высказались о возможном переходе Глушакова в «Ростов»

В костромском «Спартаке» высказались о возможном переходе Глушакова в «Ростов»
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Заместитель генерального директора по вопросам медиа и PR «Спартака» из Костромы Елена Трошкина отреагировала на новости о возможном переходе Дениса Глушакова в «Ростов». Напомним, действующий контракт экс-полузащитника сборной России с костромским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Давайте говорить по фактам, на данный момент Денис Глушаков действующий игрок костромского «Спартака». Не хочется плодить какие-то сплетни. Речи о совершённом переходе не идёт.

Мы не против, если Глушаков пройдёт сбор с командой РПЛ. Денис будет проходить сборы с «Ростовом». Каких-то переговоров и предварительных договорённостей у нас нет», — сказала Трошкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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