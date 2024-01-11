Агент: всегда понимали, что Ахметов должен играть в «Зените». Семак знает его потенциал

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», рассказал, что переход футболиста в стан сине-бело-голубых назревал давно. Также, по мнению агента, сильный игрок с российским паспортом не помешает действующему чемпиону РПЛ.

«Этот переход ― история не одного часа или дня. Периодически встречаясь с руководством «Зенита», мы общались на эту тему. И всегда были близки к пониманию, что Ахметов должен играть в этом клубе. Хотя я не знал, что они позвонят мне этой зимой. Но Семак лучше всех знает потенциал Ильзата, тем более, исходя из ситуации в клубе, сильный россиянин сейчас никому не помешает», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.