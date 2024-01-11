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Хави считает «Барселону» фаворитом полуфинального матча Суперкубка Испании

Хави считает «Барселону» фаворитом полуфинального матча Суперкубка Испании
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании, в котором его команда сразится с «Осасуной».

«Осасуна» — сложный соперник с отличным тренером. Они могут прессинговать в разных зонах, в центре, по флангам… Это всегда доставляет трудности. Но мы очень хотим повторить успех прошлого сезона и выиграть трофей.

Нас считают фаворитами полуфинала, и мы согласны с этим. Однако лёгкой прогулки не получится. Если говорить о турнире в целом, то основной фаворит — «Реал», – приводит слова Хави Mundo Deportivo.

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Напомним, полуфинальный матч Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Осасуной» состоится в четверг, 11 января. Начало игры – в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния в финальном матче сразится с мадридским «Реалом».

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