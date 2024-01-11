Виллиан — самый возрастной футболист после Фернандиньо, забивавший в 1/2 финала Кубка лиги

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан (35 лет и 154 дней) стал самым возрастным игроком, который забил в полуфинальном матче Кубка английской лиги, после экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандиньо (35 лет и 247 дней).

Бразильский футболист «дачников» отличился в матче с «Ливерпулем» (1:2) на «Энфилде» накануне. Гол Виллиана стал первым в этой встрече. Победу одержали «красные» благодаря голам Кёртиса Джонса и Коди Гакпо. 35-летний Виллиан выступает за «Фулхэм» с сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне опытный футболист провёл 16 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Согласно информации, предоставленной на сайте Transfermarkt, рыночная стоимость бразильца составляет € 3 млн. Действующий контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.