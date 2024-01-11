Агент Ахметова: из «Зенита» уехать в Европу куда проще, чем из «Краснодара». Цель остаётся

Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», высказался о возможном переезде футболиста в Европу. По его мнению, привлечь интерес зарубежных клубов легче, выступая за «Зенит».

«Из «Зенита» попасть туда, если она откроется, куда больше шансов, чем из «Краснодара». Ахметов на свою гору влез — теперь он либо с неё скатится, либо поднимется ещё дальше и уйдёт в европейскую команду. Да, я знаю, что некоторые сейчас считают, что Ахметов идёт сидеть на лавке, что в «Зенит» едет табуретка, но я просто надеюсь, что через полгода они признают свою ошибку», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.