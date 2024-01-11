«Ещё полчаса полёта, и все бы погибли». Тренер сборной Гамбии — о проблемах с самолётом

Главный тренер сборной Гамбии Том Сенфьет высказался о проблемах команды во время перелёта в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Самолёт гамбийцев экстренно развернулся и полетел в обратном направлении спустя девять минут в воздухе. Экипаж воздушного судна выявил техническую неисправность.

«Это безумие! Ещё 30 минут полёта, и все бы погибли», — приводит слова Сенфьета журналист Саша Товольери в своих соцсетях.

Напомним, предварительное обследование выявило потерю давления и кислорода в салоне. Причины этой технической неисправности выясняются. Федерация футбола Гамбии сообщила, что работает над поиском оперативного решения, чтобы команда могла как можно скорее отправиться в Кот-д’Ивуар на континентальное первенство.