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Агент Ахметова: в какой-то мере мы подвели Ивича. Но он сказал, что понимает выбор Ильзата

Агент Ахметова: в какой-то мере мы подвели Ивича. Но он сказал, что понимает выбор Ильзата
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Ираклий Гегечкори, являющийся агентом полузащитника Ильзата Ахметова, недавно перешедшего из «Краснодара» в «Зенит», рассказал о реакции Владимира Ивича на уход футболиста.

«Ивич об этой ситуации знал, в октябре я ему сказал, что вероятность ухода Ильзата из клуба очень большая. Он со своей стороны сказал, что как тренер сделает всё возможное, чтобы Ахметова удержать. День назад я с ним пообщался, потому что, конечно, в какой-то степени мы его подвели. Разговор прошёл очень позитивно. Ивич сказал, что понимает выбор Ильзата, пожелал ему удачи. А ещё он сказал, что Ахметов не только отличный футболист, но и отличный человек. Ивич заявил, что будет рад, если их футбольные пути ещё раз пересекутся.

Ильзат очень нравился Ивичу. Когда мы с ним общались, он сказал мне, что Ахметов — второй футболист в его тренерской карьере с такой техникой и потенциалом», — заявил Гегечкори в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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