Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ювентус — Фрозиноне. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» в ближайшее время объявит о трансфере Дайера — Плеттенберг

«Бавария» в ближайшее время объявит о трансфере Дайера — Плеттенберг
Аудио-версия:
Комментарии

«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере центрального защитника Эрика Дайера. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны полностью согласовали все детали сделки. Дайер уже успел прибыть в Мюнхен для прохождения медицинского обследования. Отмечается, что в трансфере англичанина лично был заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее стало известно, что румынский защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин решил перейти в «Тоттенхэм», несмотря на более интересное финансовое предложение от «Баварии».

Материалы по теме
«Бавария» предлагала Дрэгушину зарплату почти в два раза больше, чем «Тоттенхэм»
Материалы по теме
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Live
«МЮ» отпустил своё главное разочарование в Германию! LIVE трансферов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android