«Бавария» в ближайшее время объявит о трансфере Дайера — Плеттенберг

«Бавария» договорилась с «Тоттенхэмом» о трансфере центрального защитника Эрика Дайера. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, стороны полностью согласовали все детали сделки. Дайер уже успел прибыть в Мюнхен для прохождения медицинского обследования. Отмечается, что в трансфере англичанина лично был заинтересован главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых он не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина с клубом рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Ранее стало известно, что румынский защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин решил перейти в «Тоттенхэм», несмотря на более интересное финансовое предложение от «Баварии».