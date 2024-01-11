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Зинедин Сидан подписал контракт с мексиканским клубом «Чивас»

Зинедин Сидан подписал контракт с мексиканским клубом «Чивас»
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Полузащитник клуба третьего мексиканского дивизиона «Хальконес де Сапопан» Зинедин Сидан подписал контракт с топ-клубом этой страны «Чивасом». Об этом сообщает пресс-служба «Хальконес де Сапопан» в «Твиттере».

Сидану 17 лет, отец футболиста признался, что назвал его в честь легендарного французского футболиста и тренера Зинедина Зидана. Однако сотрудник в роддоме, записывавший имя новорожденного, спутал в имени буквы Z и S, которые в испанском языке стран Латинской Америки звучат одинаково. Полностью футболиста зовут Зинедин Сидан Эрнандес Кесада.

Сообщалось, что Сидан недавно планировал завершить карьеру в футболе, а теперь будет пытаться осуществить свою мечту — сыграть в элитном дивизионе Мексики.

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