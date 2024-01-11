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Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»

Дайер прибыл в Мюнхен для подписания контракта с «Баварией»
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер в эти минуты находится в Мюнхене. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 29-летний футболист прибыл в Германию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с «Баварией». Ранее стало известно, что мюнхенский клуб договорился со «шпорами» о полноценном трансфере англичанина.

Дайер выступает за «Тоттенхэм» с 2014 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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