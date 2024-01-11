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Главный врач «Динамо» рассказал, в каком состоянии футболисты вернулись из отпуска

Главный врач «Динамо» рассказал, в каком состоянии футболисты вернулись из отпуска
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, в каком состоянии футболисты московского клуба вернулись из новогоднего отпуска.

«По первому тестированию, в которое входит состав массы тела, показатели хорошие. По ним видно, что футболисты выполняли задания тренера в отпуске, подошли рационально к программе и готовились к возобновлению тренировочного процесса. Не приходиться говорить о каких-то чересчур лишних килограммах у игроков. Если произошёл набор веса до килограмма, то ничего страшного в этом нет», — передаёт слова Александра Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на третьем месте с 32 очками.

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