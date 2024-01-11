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Врач «Динамо»: хочется, чтобы в РПЛ думали о здоровье игроков и переносили матчи в мороз

Врач «Динамо»: хочется, чтобы в РПЛ думали о здоровье игроков и переносили матчи в мороз
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о проведении матчей чемпионата России в условиях сильного мороза.

«К счастью, в российском футболе за последнее время инфраструктура полей стала гораздо лучше, чем 16 лет назад. Но с наступлением холодов и изменением температурного режима качество футбольного поля отходит на второй план. Здесь уже надо говорить о здоровье спортсменов. Мы можем сделать шикарное синтетическое или естественное поле, но мы не сможем нагреть температуру воздуха до оптимальной. При низких температурах риск получения травмы возрастает в разы, потому что это дополнительное переохлаждение, и вторичное обморожение и разные воспалительные процессы могут произойти.

Конечно, хотелось бы играть в более тёплую погоду. Если такая низкая температура, то хотелось бы, чтобы думали о здоровье и переносили на более тёплый период», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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