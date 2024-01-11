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Дайер: «Бавария» — потрясающая команда, именно поэтому я здесь

Дайер: «Бавария» — потрясающая команда, именно поэтому я здесь
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Центральный защитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер высказался о возможном переходе в «Баварию». Напомним, игрок уже прибыл в Мюнхен для прохождения медицинского обследования.

«Почему я принял решение перейти в «Баварию»? Потому что это по-настоящему потрясающая команда. С нетерпением жду выступлений за этот клуб. Также хочу поскорее встретиться с Гарри Кейном», — сказал Дайер в видеоролике, опубликованном в профиле журналиста Флориана Плеттенберга в соцсети Х (ранее Twitter).

Дайер выступает за «Тоттенхэм» на протяжении девяти с половиной лет (с 2014 года). В нынешнем сезоне защитник принял участие лишь в четырёх матчах чемпионата Англии, в которых не отметился результативными действиями. Текущий контракт англичанина со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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