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В «Динамо» рассказали, как футболисты готовились к выходу из отпуска

В «Динамо» рассказали, как футболисты готовились к выходу из отпуска
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал, как футболисты московского клуба готовились к выходу из новогоднего отпуска. По его словам, тренерский штаб помог игрокам подготовить тренировочную программу на период зимних каникул.

«Программа на каникулы для футболистов была подготовлена с помощью тренерского штаба. Ребята вышли заниматься этой программой 27 декабря. Каждый день был расписан, а с помощью электронных приборов была обратная связь. Можно было наблюдать, в каком темпе работали футболисты», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице с 32 очками.

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