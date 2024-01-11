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«Посылаем свою любовь, Свен». Сборная Англии поддержала бывшего тренера, больного раком

«Посылаем свою любовь, Свен». Сборная Англии поддержала бывшего тренера, больного раком
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Пресс-служба сборной Англии выразила поддержку бывшему тренеру национальной команды Свен‑Йорану Эрикссону, у которого обнаружили онкологическое заболевание.

«Посылаем свою любовь, Свен», — сказано в сообщении сборной Англии в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам шведского специалиста, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

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