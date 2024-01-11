Главный врач «Динамо» рассказал о состоянии травмированных футболистов

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии травмированных футболистов московского клуба к моменту выхода с зимних каникул.

«Сейчас правильно будет поделить на две группы тех футболистов, которые были травмированы на конец прошлого года. Эли Даса и Бессмертный начнут без ограничений тренировочный процесс с командой. Сашу Кутицкого мы не увидим на сборах. Полноценный протокол его восстановления займёт все сборы, а может, и чуть больше. У него была объёмная операция — нужно плодотворно восстановиться, чтобы не было рецидива.

Грулёв начнёт первый сбор с ограничением. У него был стрессовый перелом большеберцовой кости, сейчас на снимках мы видели, что идёт формирование костной мозоли. Будем ограничивать Славу, потому что он пропустил тренировочные ритмы с командой, надо восполнять индивидуальным набором на первом сборе. Если говорить о Милане Майсторовиче, то по результатам тестирования будем понимать, на какой объём подпускать его к команде на первом сборе. В контрольных играх оба футболиста не сыграют на первом сборе, а объём тренировочного процесса с командой определим совместно с тренерским штабом», — передаёт слова Родионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.