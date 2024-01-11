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Поддержка старого мобильного приложения «Чемпионата» завершается

Поддержка старого мобильного приложения «Чемпионата» завершается
Аудио-версия:
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С 15 января 2024 года прекращаем поддержку старого мобильного приложения «Чемпионата». Это означает, что перестанут работать все версии приложения ниже 6.0.0.

Пользователям Android рекомендуем скачать актуальную версию приложения (6.2.4) на сайте – переходите по ссылке и следуйте инструкции.

Пользователям iOS рекомендуем использовать веб-версию приложения на смартфоне, поскольку приложение «Чемпионата» на iOS в данный момент недоступно в AppStore.

Как создать веб-версию приложения на своём смартфоне:

  1. Откройте сайт championat.com на смартфоне в браузере Safari
  2. Нажмите в нижнем меню браузера центральную иконку «Поделиться»
  3. Выберите На экран «Домой»
  4. Иконка «Чемпионата» появится на рабочем столе. Нажмите на неё, чтобы попасть в веб-версию приложения.
  5. При заходе в веб-версию приложения вы увидите всплывающее окно с предложением подписаться на пуш-уведомления. Нажмите на кнопку «Подписаться», чтобы вовремя узнавать о важных событиях в мире спорта.

Обращаем ваше внимание на то, что такие уведомления работают с версии IOS 16.4 и выше.

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